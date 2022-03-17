Российские фигуристы пострадают от еще одной санкции — с высокой долей вероятности их отстранят от ISU Skating Awards по итогам сезона.

Спорт оказался одной из главных арен, на которую проникли санкции в отношении россиян. Поразил скорее не факт, а масштаб. В большинстве олимпийских видов спорта спортсмены из России отстранены. Фигурное катание — не исключение, и в нем на следующей неделе будет создана самая показательная ситуация: параллельно пройдут чемпионат мира и Кубок Первого канала практически со всеми звездами. И это при том, что в фигурном катании россияне объективно лучшие в мире по совокупности результатов и генерируют как минимум один из двух самых больших рынков (наряду с Японией).

Отсутствие россиян на чемпионате мира — удар

Международный союз конькобежцев зашел чуть дальше, чем остальные федерации. По итогам сезона организация вручит награды лучшим фигуристам сезона в нескольких номинациях. Но теперь, как выяснилось, весьма вероятно отстранение российских спортсменов и от этой церемонии. То есть речь идет не об участии в соревнованиях, а о подведении итогов уже завершившихся. И это совсем другое измерение. Вот что сказал «СЭ» по этому поводу инициатор премии Ари Закарян:

— Официальных решений [об отстранении россиян] не принималось, пока такой информации нет. Так что сказать вам, что россиян не будет на премии, я на данный момент не могу. Но ситуация сложная, вы сами видите, что происходит в самых разных видах спорта и в целом в мире. Для фигурного катания отсутствие россиян на чемпионате мира — удар, но причины происходящего я не буду комментировать. Это вопрос не ко мне, — заключил известный агент.

Решений нет, однако по интонациям все достаточно доходчиво. Опрошенные «СЭ» люди, знающие фигурное катание, допускают негативное развитие событий. Официально ISU пока новость не комментирует, но никто не удивится, если наших звезд отрежут от титулов.

Так кто мог бы претендовать на премию и кто больше всех пострадает от изменений политической конъюнктуры?

В 2020 году, единственном, когда премия полноценно вручалась, в ней существовало семь номинаций: «Самый ценный фигурист», «Лучший новичок», «Лучший костюм», «Лучший тренер», «Лучший хореограф», «Самая интересная программа» и «За достижения в спорте». Перед вручением премии обнародовался шорт-лист из трех человек, а победитель объявлялся на самой церемонии (пока только онлайн).

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Самый ценный фигурист

Наверняка было бы странно не увидеть в тройке номинантов Анну Щербакову, учитывая ее многочисленные титулы. С другой стороны, шансов выиграть у нее было немного — любой другой олимпийский чемпион обладает более сильным именем. И американец Нэйтан Чен, и китайцы Суй/Хань, и французы Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон. Но даже шанса побороться Анне не дали — это факт.

Лучший новичок

Здесь, пожалуй, самая деликатная ситуация. Честно — вряд ли бы премию дали Камиле Валиевой, фигуристке, у которой на чемпионате России был зафиксирован положительный допинг-тест. Окончательное решение по этому делу так и не принято, и это сильно все усложняет. С другой стороны, первые полосы мировых газет после выступления Камилы в команднике тоже никуда не денешь. И солидной альтернативы Валиевой просто нет. Юма Кагияма — не новичок, формально даже Марк Кондратюк не новичок (хотя кандидатура отличная). Такими темпами звездные эксперты дошли бы до того, что вручили бы премию Диане Дэвис и Глебу Смолкину.

Этери Тутберидзе. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Лучший тренер

Тоже сложнейший выбор, но, скорее всего, не в пользу Этери Тутберидзе. Хотя объективно Тутберидзе сделала даже больше, чем могла, — посодействовала золоту в команднике, принесла золото и серебро у женщин и серебро с золотым отливом в парах, где проиграть хозяевам несколько десятых — это почти победа. Однако Этери Георгиевне уже присуждали эту премию в 2020-м, и на нее есть достойные конкуренты. Например, Рафаэль Арутюнян или Хунбо Чжао.

Лучший хореограф

Здесь бы тоже, скорее всего, обошлось без наших. Даниила Глейхенгауза на Западе не понимают, хотя было бы справедливо как минимум включить его в финальную тройку. Логичнее ожидать, что отметят тренеров Пападакис и Сизерона, например, поставившего ритм-танец Ромэна Агенауэра. А может быть, как раз здесь постарались бы отразить успехи Кагиямы. Произвольной Щербаковой тоже выдавались авансы по ходу сезона, да и Глейхенгауз берет количеством — его объемы работ просто потрясают. Но сумели бы это признать эксперты ISU — ох какой вопрос. Он точно был бы достойным претендентом.

Самая интересная программа

Опять же, можно дать кому-то из еще не отмеченных призеров и чемпионов — например, китайцам Суй/Хань, если они останутся без других премий. Но почему бы, например, не отметить произвольную Тарасовой/Морозова? Действительно то самое классическое катание, да еще и в полбалла от победы. Или «Иисус Христос» Кондратюка — чем не кандидат? По-моему, интересно было следить за пятью четверными Трусовой на Олимпиаде — но ей за самую интересную программу премию вряд ли когда-либо дадут.

Иван Букин и Александра Степанова. Фото Getty Images

Лучший костюм

Номинация абсолютно субъективная, а Александр Васильев даже закрыл программу «Модный приговор», так что нормальных экспертов в стране все равно не осталось. Но если выделять кого-то из наших претендентов, то это Александра Степанова/Иван Букин в произвольном танце или Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

А давать премию надо немцам Мюллер и Дику вот за это.

За достижения в спорте

Единственная премия, которую вручали в прошлом году и «успели» вручить Тамаре Москвиной и Алексею Мишину. Российскую квоту организаторы выполнили, потому что, не будь этих статуэток у ветеранов в прошлом году, пришлось бы вручать в этом — потому что ну пора.

Хотя претендентов от нашей страны еще уйма — и Ирина Роднина, и Евгений Плющенко. Самым красивым ходом было бы вручение этой премии Юдзуру Ханю — и его объявление об уходе в прямом эфире со слезами на глазах, — но пока четверной аксель не исполнен, он готов оставаться в обойме.

Вручение премии онлайн обычно проходило в середине лета. Единственное, что можно пожелать нашим, — чтобы к этому времени политические вопросы в спорте были сняты.