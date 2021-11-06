Щербакова вернула четверной и снова в гонке за Пекин. Проблемы чемпионки мира в прошлом?

Одиночницы Тутберидзе не дали ни шанса победительнице короткой программы на «Гран-при Италии».

«Гран-при» Италии. Женщины. Итог

1. Анна Щербакова (Россия) — 236,78

2. Майя Хромых (Россия) — 226,35

3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 219,05

Чемпионка мира Анна Щербакова убедительно выиграла третий этап чемпионской серии «Гран-при» по фигурному катанию в Италии. После первого дня соревнований в Турине Щербакова занимала только третье место, уступая и подруге по группе Этери Тутберидзе Майе Хромых, и бельгийке Луне Хендрикс. Однако в произвольной она собралась, впервые за долгое время исполнила чистый четверной и вышла на свой личный рекорд. Хромых осталась на втором месте, а сенсационная представительница Бельгии стала третьей.

Щербакова посрамила скептиков

На утренних тренировках Щербакова не сильно впечатляла. Хотя для Анны это скорее привычное состояние. Из раза в раз она падает на разминке, но стоит только ей собраться на соревновательную программу, как опцию «ошибаться» она в своей программе исключает. Видимо, прав был Максим Траньков, в короткой мы видели не ошибку, а конфуз! И зря скептики говорили о проблемах с четверными у девушки. Действительно, за исключением спорной попытки на командном чемпионате мира, хороший квад в последний раз она показывала почти что год назад на чемпионате страны. А судя по рассказам очевидцев с катка «Хрустальный», не очень-то шли дела и во время занятий в Москве. Только вот либо эти инсайдеры ошибаются, либо вся эта информация о состоянии фигуриста до старта не стоит ровным счетом ничего.

Ни по одному объективному параметру Щербакова сегодня побеждать была не должна. Против нее голодная до побед молодая соперница с лучшей технической базой. А также судьи, которые явно (и причем внезапно) разлюбили недавнего триумфатора первенства планеты. Но самой Анне все эти расклады ровным счетом безразличны. К тому же она максималистка и даже сейчас нашла в себе повод для критики. «Это не мой максимум, постараюсь показывать еще более лучший прокат на следующих стартах. Каждый день стараюсь становиться лучше. Сейчас буду готовиться к другим стартам. Мне нужно работать над короткой программой, потому что мне не понравилось то, что было вчера», — сказала она журналистам. Эталонный прокат — и она снова в гонке за Олимпиаду. Причем не на последних ролях. Сравнивать результаты различных стартов глупо, но, по примерным прикидкам, сегодня на одном уровне выступают сразу три фигуристки — Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. Камила Валиева сильно впереди, Алена Косторная — позади.

Хромых не хватает компонентов, а Самодуровой — техники

А что Майя? Тутберидзе права — Майя может. Два подряд старта с чистыми четверными уже позволяют рассчитывать на определенную стабильность, к тому же и на тренировочных сессиях присутствовавшие на арене в Турине журналисты писали о высоком проценте успеха на тулупе у Хромых. Сегодня единственная помарка была на тройном риттбергере, которая и не позволила девушке полноценно порадоваться своим прокатом. «Вроде и довольна, и нет. Ошиблась на ритбергере, последний прыжок такой себе. Не сказала бы, что расслабилась после двух четверных. Теперь буду стремиться к победе», — заявила Хромых. Видно, как ей не хватает звездного статуса и/или необходимого уровня в презентации, поэтому второй оценкой она сильно уступает всем другим нашим сборницам. В запасе у Майи есть четверной сальхов, так что потенциал для усиления перед декабрьским чемпионатом России будет. В любом случае произвольная за 150 — это приглашение в элитный клуб.

Выступление Софьи Самодуровой вызывает противоречивые эмоции. С одной стороны, комментаторы Первого канала правы — если сравнивать сегодняшний ее прокат с субботой, то прогресс очевиден. Если в короткой не получалось ровным счетом ничего, то в произвольной она практически не ошибалась. Другое дело, что сам контент фигуристки в 2021 году явно отсылает нас к прошлому. Ученица Алексея Мишина выступала в первой разминке вместе с любителями из Италии и не сказать чтобы сильно выделялась в сравнении с ними по своему уровню. 180 баллов при не самой худшей произвольной по сумме за два проката — этого очень мало для того, чтобы всерьез рассчитывать на участие в Олимпийских играх. Ведь Валиева набирала неделю назад за одно выступление больше Софьи по сумме двух прокатов. Впрочем, сама Самодурова, судя по всему, лучше всех понимает свое место в текущей табели о рангах российского женского одиночного.

Хендрикс вырвала бронзу у двух сильных японок

Пока отечественные порталы включают ее в список возможных кандидаток на поездку в Пекин, у Софьи гораздо более приземленные задачи. В частности, она полетит в Швейцарию на зимнюю универсиаду. «Я очень рада, что смогла показать эмоциональный прокат. Но у меня была большая ошибка, — сказала она после проката. — В целом с этим «Гран-при» справилась на троечку. В короткой были непонятные для меня ошибки. Сегодня доказала, что могу кататься на своем прежнем уровне. Теперь буду тренироваться, дальше у меня по плану этап Кубка России в Перми, потом универсиада, потом, может быть, чемпионат России». Кстати, универсиада — неплохой способ найти мотивацию для фигуристок уровня Софьи и как раз таки поддержать совершеннолетних девушек. На студенческих соревнованиях строгий возрастной срез, не допускаются спортсмены ни младше 17, ни старше 25 лет. Так что не будет в Люцерне не только девушек Этери Тутберидзе с четверными, но и Елизаветы Туктамышевой.

Зато вполне может поехать бельгийка Луна Хендрикс. И наверняка побороться за победу! Весомых соперниц для нее в такой возрастной группе сейчас и не видно, разве что Косторная решит разнообразить свой досуг альпийскими каникулами. В произвольной Луна была снова практически неподражаема, да только в отличие от короткой программы, где контент ограничен, в произвольной разрешены четверные, и здесь разрыв в уровне между представительницами «Самбо-70» и всеми остальными снова достигает непреодолимых величин. Боролась Хендрикс только за бронзу, которую вырвала у японки Маи Михары. Между прочим, чемпионки универсиады-2019! Михара выдала в Турине лучший прокат после чемпионского в Красноярске и доказала, что даже без Рики Кихиры в Японии есть на кого посмотреть. Убедительна была сегодня и Сатоко Мияхара. Мы все уже привыкли к ее нежному катанию и скольжению, но недокруты постоянно мешали ей рассчитывать на высокие места. Похоже, эти проблемы в прошлом.