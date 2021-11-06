«Были некоторые травмы». Щербакова рассказала о том, как шла к победе на Гран-при Италии

Чемпионка мира вернулась на вершину на «Гран-при Италии».

«Гран-при Италии». Женщины. Итог

1. Анна Щербакова (Россия) — 236,78

2. Майя Хромых (Россия) — 226,35

3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 219,05

После короткой программы в Турине, которую россиянки уступили бельгийке Луне Хендрикс, Щербакова и Хромых взяли убедительный реванш. Анна с четверным флипом набрала сверхвысокие 236,78 балла, Майя с двумя квадтулупами вторая в 10 баллах позади.

Решили с тренерами не рисковать

Чемпионка мира восприняла результаты с заметным облегчением:

— Сегодня я довольна своей программой, не так, как вчера. Но это не мой максимум, постараюсь показывать еще лучший прокат на следующих стартах.

Травмы? У меня были некоторые травмы, да, но это обычная история для спортсмена. Сейчас я чувствую себя нормально, тренируюсь без проблем.

Каждая моя практика у меня была хорошая, я показывала хорошую стабильность четверного флипа, я даже сделала несколько четверных акселей (видимо, Анна спутала с лутцем. — Прим. «СЭ») Сделала даже не раз на разминке перед прокатом, но мы с тренерами решили не рисковать и сделать чистый прокат. И я очень рада, что сделала, как сказали тренеры. Я думаю, что я показала то, что натренировала. Мы отрабатывали флип в «Хрустальном».

— Почему решили поменять платье? Можете рассказать подробнее, кто дизайнер, как оно создавалось?

— Дизайнер — Ольга Рябенко. Она делала и все мои предыдущие платья. Просто предыдущее платье было сделано быстро к соревнованиям и, наверное, не все моменты были проработаны, чтобы всем оно понравилось. Этому уделили больше внимания, все высказывали свое мнение. Посмотрим, может быть, какие-то мелочи еще будут дорабатываться. Но в целом думаю, это окончательный вариант.

— Вы доказали за свою карьеру, что вы боец. Откуда такой характер? Что вы говорили сегодня себе?

— После не очень удачных тренировок на этом соревновании я очень хотела показать четверной прыжок. Это было моей главной целью, потому что я его долго не показывала. Это будет говорить о том, что я иду в правильном направлении. После короткой программы я старалась думать, что это не конец света. Рабочий момент, первый этап Гран-при для меня. Есть время все доработать. И я очень сконцентрированно все делала, старалась прорабатывать все от начала до финальной позы, не делать ошибок в мелочах. Надо посмотреть, как все выглядело со стороны.

Каждый день я стараюсь становиться лучше. Сейчас буду готовиться к другим стартам. Мне нужно работать над короткой программой, потому что мне не понравилось то, что было вчера. Она всегда должна быть чистой.

Майя Хромых. Фото AFP

Для дебюта неплохо, но буду стремиться побеждать

Майя Хромых могла быть довольна вторым местом, но чувствовалось, что удовлетворения результатом ей не хватало. Все-таки она проиграла, сделав на один четверной больше и ведя у соперницы перед произвольной программой.

— После неудачной тренировки я отдохнула, обдумала все свои ошибки и настроилась. Вроде и довольна, и нет. Ошиблась на риттбергере, последний прыжок был так себе. Но я не сказала бы, что расслабилась после двух четверных.

Довольна своим результатом, для дебюта на Гран-при это неплохо. Теперь буду стремиться к победе. Вообще я рада. Для меня это означает, что я могу! (Отсылка к популярной фразе-мему «Майя может». — Прим. «СЭ»)

— Какие у вас ожидания от следующего этапа?

— Скорее всего, у меня будет еще старт в Варшаве. Пока буду готовиться к этому старт, а после в Сочи, и там посмотрим.

А первой из россиянок выступала Софья Самодурова. После вчерашнего провала она набрала за произвольную программу 121,91 балла и поднялась на седьмое место.

Софья Самодурова. Фото AFP

Если кто-то задавался вопросом, что будет с карьерой ученицы Мишина, то она ответила всем, кто советует уходить или менять гражданство — не дождетесь.

— Я очень рада, что смогла показать эмоциональный прокат. Но у меня была большая ошибка. В целом с этим Гран-при справилась на троечку. В короткой были непонятные для меня ошибки. Сегодня доказала, что могу кататься на своем прежнем уровне.

Теперь буду тренироваться, дальше у меня по плану этап Кубка России в Перми, потом Универсиада, потом, может быть, чемпионат России — если отберусь.