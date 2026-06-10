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Сегодня, 22:52

Канадка Ше-Линн Бурн поставит одну из программ Гуменнику

Руслан Минаев

Канадская фигуристка и постановщица Ше-Линн Бурн поставит одну из программ российскому фигуристу Петру Гуменнику.

«Гуменник сейчас отправился на очередную стажировку к Рафаэлю Арутюняну в США, где и будет поставлена программа, — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. — Петру хочется попробовать что-то новое. К тому же зарубежные арбитры воспринимают постановки Бурн гораздо лучше, чем работы Ильи Авербуха и Даниила Глейхенгауза».

Петр Гуменник.Успел защитить диплом ИТМО и попутешествовать по США. Фигурист Петр Гуменник активно проводит лето

В олимпийском сезоне Гуменник в короткой программе исполнял программу «Парфюмер», поставленную Глейхенгаузом, а в произвольной — «Онегина», поставленного Авербухом. В сезоне-2025/26 24-летний фигурист занял шестое место на Олимпийских играх в Италии, а также стал чемпионом страны и победителем Финала Гран-при России.

Источник: РИА Новости Спорт
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Петр Гуменник
Фигурное катание
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