Малинин рассказал о давлении на Олимпиаде: «Мне приходилось делать вещи, которых я не хотел»

Трехкратный чемпион мира Илья Малинин рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время выступления на Олимпийских играх 2026 года в Милане.

Фигурист признался, что оказался не готов к уровню психологического давления. Малинин отметил, что вокруг него создавался чрезмерный ажиотаж, а самого спортсмена рассматривали как главного претендента на золото. Он подчеркнул, что это давление во многом формировалось извне.

«Меня использовали, чтобы привлекать внимание — пытались сделать из меня фаворита Олимпиады. Это было неправильно», — сказал Малинин.

Фигурист также добавил, что ему приходилось участвовать в большом количестве медийных активностей, которые, по его мнению, были направлены в первую очередь на интересы телевидения, а не спортсменов.

«Мне приходилось делать вещи, которых я не хотел. Было много медиа — меня подталкивали к тому, что выгодно ТВ, создавая лишнее давление», — отметил он.

На Олимпиаде Малинин лидировал после короткой программы (108,16 балла), однако в произвольном прокате допустил несколько серьезных ошибок и в итоге занял восьмое место с результатом 264,49 балла. Победу одержал Михаил Шайдоров (291,58).

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