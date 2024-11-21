Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:45

Фигуристка Урушадзе высказалась об успехах Кондратюка и Соколовской

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Грузинская фигуристка Алина Урушадзе в комментарии «СЭ» высказалась об отношениях с тренерским штабом Светланы Соколовской и назвала фигуристов, за выступлениями которых продолжает следить.

Ранее спортсменка объявила о завершении спортивной карьеры.

— Вы тренировались в группе Светланы Соколовской. Сейчас поддерживаете связь с ее штабом?

— Я оттуда не уходила. Просто так получилось, что вынуждена была переехать в Ригу. Из группы Соколовской я не уходила, мы с ней поддерживаем контакт, она для меня родной человек на всю жизнь, там моя семья. Как она отреагировала на завершение карьеры? Она поддерживает меня в любом решении, так как это моя жизнь и только мне решать, как двигаться дальше. Как мама может не поддерживать своего ребенка (смеется)? Мне всегда было очень важно, чтобы она мной гордилась. И я надеюсь, что принесла ей хотя бы немного радости за ее тренерскую карьеру.

— А с одногруппниками поддерживаете связь? С Сашей Самариным, например?

— У меня со всеми хорошие отношения. Не люблю оставаться в плохих отношениях, поэтому все хорошо. Смотрю ли соревнования сейчас? Если честно, то я слежу только за грузинскими фигуристами — Настей Губановой, Никой Эгадзе. У нас очень теплые отношения в команде, мы всегда поддерживаем друг друга.

Особенно пожелала бы успехов Насте: я очень рада, что она тоже представляет Грузию, мы часто пересекаемся и дружим с самого детства, я всегда хотела до нее дотянуться. Как спортсменка она мне очень импонирует, в жизни у нас нет соперничества. Конечно, слежу и за ребятами из группы Соколовской и радуюсь их успехам. Безумно рада за успехи Марка Кондратюка, могу назвать его своим другом. Я видела, как он стал олимпийским чемпионом, это произошло на моих глазах. Поэтому за него я счастлива.

— Сейчас, по решению CAS, уже не является...

— Да-да. Но призер Олимпийских игр — это тоже значимо, — заключила Урушадзе.

Фигурное катание
Алина Урушадзе
Читайте также
Сборная легионеров КХЛ выступит на Кубке Первого канала
«Спартак» распродает футболистов, «Зенит» возвращает россиянина. Главные трансферные слухи в РПЛ
Задержан еще один фигурант дела о мошенничестве с квартирой Долиной
Губернатор Севастополя сообщил о сбитой ракете «Нептун» ВСУ
На Западе всё чаще задумываются о замене Зеленского. И вот почему
Сборная России разгромила Сирию в Волгограде
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фигуристка Урушадзе пояснила решение завершить карьеру: «Весь мир не сходится на спорте»

На «Гран-при» в Санкт-Петербурге пройдет автограф-сессия с Туктамышевой

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости