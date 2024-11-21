Фигуристка Урушадзе высказалась об успехах Кондратюка и Соколовской

Грузинская фигуристка Алина Урушадзе в комментарии «СЭ» высказалась об отношениях с тренерским штабом Светланы Соколовской и назвала фигуристов, за выступлениями которых продолжает следить.

Ранее спортсменка объявила о завершении спортивной карьеры.

— Вы тренировались в группе Светланы Соколовской. Сейчас поддерживаете связь с ее штабом?

— Я оттуда не уходила. Просто так получилось, что вынуждена была переехать в Ригу. Из группы Соколовской я не уходила, мы с ней поддерживаем контакт, она для меня родной человек на всю жизнь, там моя семья. Как она отреагировала на завершение карьеры? Она поддерживает меня в любом решении, так как это моя жизнь и только мне решать, как двигаться дальше. Как мама может не поддерживать своего ребенка (смеется)? Мне всегда было очень важно, чтобы она мной гордилась. И я надеюсь, что принесла ей хотя бы немного радости за ее тренерскую карьеру.

— А с одногруппниками поддерживаете связь? С Сашей Самариным, например?

— У меня со всеми хорошие отношения. Не люблю оставаться в плохих отношениях, поэтому все хорошо. Смотрю ли соревнования сейчас? Если честно, то я слежу только за грузинскими фигуристами — Настей Губановой, Никой Эгадзе. У нас очень теплые отношения в команде, мы всегда поддерживаем друг друга.

Особенно пожелала бы успехов Насте: я очень рада, что она тоже представляет Грузию, мы часто пересекаемся и дружим с самого детства, я всегда хотела до нее дотянуться. Как спортсменка она мне очень импонирует, в жизни у нас нет соперничества. Конечно, слежу и за ребятами из группы Соколовской и радуюсь их успехам. Безумно рада за успехи Марка Кондратюка, могу назвать его своим другом. Я видела, как он стал олимпийским чемпионом, это произошло на моих глазах. Поэтому за него я счастлива.

— Сейчас, по решению CAS, уже не является...

— Да-да. Но призер Олимпийских игр — это тоже значимо, — заключила Урушадзе.