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Сегодня, 18:25

На «Гран-при» в Санкт-Петербурге пройдет автограф-сессия с Туктамышевой

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Елизавета Туктамышева.
Фото Getty Images
Гран-при.
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Серия «Гран-при России» по фигурному катанию постепенно подходит к своему завершению. Позади четыре этапа — в Магнитогорске, Казани, Красноярске и Москве. Пятый и заключительный в этом сезоне отборочный этап, получивший название «Невский лед», пройдет в Санкт-Петербурге 23 и 24 ноября.

В СК «Юбилейный» зрители смогут насладиться выступлениями фигуристов по всем четырем дисциплинам и принять участие в добрых делах. На площадке благотворительной программы ДоброFON можно будет приобрести уже знакомых с контрольных прокатов плюшевых добромишек, вырученные средства от продажи которых пойдут в санкт-петербургский благотворительный фонд «Милосердие детям».

Гран-при.

Кроме того, особым гостем этапа в Северной столице станет чемпионка мира, Европы и России Елизавета Туктамышева. В субботу откроется Зал славы, где будут представлены артефакты, связанные с яркими моментами карьеры Елизаветы. А в воскресенье можно будет сфотографироваться и взять автограф у именитой петербурженки, начало мероприятия в 12.30 по московскому времени.

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Фигурное катание
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Елизавета Туктамышева
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