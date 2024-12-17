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Сегодня, 18:00

Тренер о неизвестной травме Гуменника: «Человек не заметил, что у него ребро сломано!»

Софья Щудрина
Корреспондент
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Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер Вероника Дайнеко в интервью «СЭ» рассказала о том, что однажды ее подопечный Петр Гуменник не сразу заметил перелом ребра, а также прокомментировала поломку лезвия конька фигуриста на этапе «Гран-при» в Санкт-Петербурге.

— Не могу не спросить про ситуацию с треснутым лезвием Пети. Как такое можно не заметить? Ведь это очень травмоопасно.

— Слушайте, однажды у Пети было сломано ребро, а мы об этом узнали только тогда, когда ему проверяли легкие после ковида. Человек не заметил, что у него ребро сломано! Просто у него нет привычки сваливать свои ошибки на сломанный конек или что-то еще... Думаю, это черта всех спортсменов. Потом он уже заметил, что лезвие треснуло: да, это косяк. Он обязан проверять свой инвентарь, но я думаю, что эта поломка возникла не на тренировках. Да и никогда не станешь проверять, сломан конек или нет: даже когда автоматически протираешь лезвия, можешь не заметить трещину.

Может, это и хорошо, что не обнаружили поломку на соревнованиях: где бы мы могли заменить лезвие? Тем более когда человек знает о сломанном лезвии, он начинает осторожничать... Я в первый раз попадаю в такую ситуацию, теперь будем внимательней относиться к инвентарю. Петя, конечно, большой, но дите малое. (Смеется.) Я его тоже понимаю: упав с прыжка, ты не проверяешь, виноват ли в этом конек.

Вероника Дайнеко, Петр Гуменник и&nbsp;Татьяна Тарасова. «Плох мальчик, которому не стыдно, что его обгоняет девочка». Тренер Дайнеко объяснила подъем мужского фигурного катания

Фигурное катание
Петр Гуменник
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