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Решение по апелляции Валиевой не изменит порядка перераспределения медалей чемпионата Европы

Камила Абдурахманова
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Международный союз конькобежцев (ISU) продолжает процесс перераспределения медалей чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года, несмотря на поданную россиянкой Камилой Валиевой апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

17 декабря стало известно, что Валиева подала новую апелляцию в швейцарский суд по делу о нарушении антидопинговых правил.

«ISU приступит к перераспределению медалей чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года на основе итогового рейтинга в течение следующих нескольких недель», — приводит ТАСС заявление ISU.

После пересмотра результатов золото чемпионата Европы-2022 должна получить российская фигуристка Анна Щербакова, серебро — ее соотечественница Александра Трусова, а бронзу — спортсменка из Бельгии Луна Хендрикс.

9 января Спортивный арбитражный суд принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года, а результаты фигуристки, показанные после этой даты, аннулированы. Из-за этого решения Валиева лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России.

Камила Валиева на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Пекине. «Не хочет мириться с несправедливостью». Валиева снова обратилась в суд
Источник: ТАСС
Камила Валиева
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