Тренер Дайнеко объяснила подъем в мужском одиночном катании «стыдом мальчиков перед девочками»

Вероника Дайнеко, под руководством которой тренируется серебряный призер чемпионата России Петр Гуменник, в интервью «СЭ» объяснила, почему ультра-си низко оцениваются, и ответила на вопрос о шансах российских фигуристов на международной арене.

— Как считаете, русские одиночники смогли бы завоевать медали финала «Гран-при»?

— Думаю, что с нынешними составом и контентом вполне смогли бы. Впереди идут спортсмены с очень сложным контентом, но его же еще нужно показать на определенных соревнованиях. Конечно, чем наши мальчики хуже? Тот же Марк Кондратюк по технической и артистической частям нисколько не хуже.

С чем связан такой бум в мужском катании? Массово прыгать четверные начали в женском одиночном, причем именно в штабе Тутберидзе. А мальчикам не будет стыдно, что ли, что девочки прыгают, а они нет? Плох тот мальчик, которому не стыдно, что его по контенту обгоняет девочка. Это нормально, что развитие мужского одиночного катания движется вперед, — сказала Дайнеко.