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Сегодня, 18:30

Тренер Дайнеко объяснила подъем в мужском одиночном катании «стыдом мальчиков перед девочками»

Софья Щудрина
Корреспондент
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Вероника Дайнеко, под руководством которой тренируется серебряный призер чемпионата России Петр Гуменник, в интервью «СЭ» объяснила, почему ультра-си низко оцениваются, и ответила на вопрос о шансах российских фигуристов на международной арене.

— Как считаете, русские одиночники смогли бы завоевать медали финала «Гран-при»?

— Думаю, что с нынешними составом и контентом вполне смогли бы. Впереди идут спортсмены с очень сложным контентом, но его же еще нужно показать на определенных соревнованиях. Конечно, чем наши мальчики хуже? Тот же Марк Кондратюк по технической и артистической частям нисколько не хуже.

С чем связан такой бум в мужском катании? Массово прыгать четверные начали в женском одиночном, причем именно в штабе Тутберидзе. А мальчикам не будет стыдно, что ли, что девочки прыгают, а они нет? Плох тот мальчик, которому не стыдно, что его по контенту обгоняет девочка. Это нормально, что развитие мужского одиночного катания движется вперед, — сказала Дайнеко.

Вероника Дайнеко, Петр Гуменник и&nbsp;Татьяна Тарасова. «Плох мальчик, которому не стыдно, что его обгоняет девочка». Тренер Дайнеко объяснила подъем мужского фигурного катания

Фигурное катание
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