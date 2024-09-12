Тарасова потребовала от ВАДА объяснений, почему организация скрыла исследование по делу Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала невключение в релиз CAS сведений, которые могли послужить оправданием для российской фигуристки Камилы Валиевой по делу о допинге.

«Я на стороне нашей чудесной девочки! Другого мнения и быть не может. Она ни в чем невиновна. Где люди, которые работают на нас и занимались этим делом? Об этом надо их спросить. Нашу талантливую девочку просто убрали... «любят» нас очень. Мне хотелось бы услышать объяснение, но оно не будет правдивым», — сказала Тарасова «СЭ».

В январе 2024 года CAS дисквалифицировал россиянку за нарушение антидопинговых правил сроком на 4 года, отсчет отстранения идет с 25 декабря 2021 года. Валиеву наказали за употребление запрещенного препарата триметазидина.

Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье. Результаты фигуристки с 25 декабря 2021 года были аннулированы, ее лишили золота чемпионатов Европы и России.