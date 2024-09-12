Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Олимпиада

Сегодня, 19:37

В ВАДА заявили о ряде неточностей в статье AP о деле Валиевой

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) заявили, что статья AP о невключении в релиз Спортивного арбитражного суда (CAS) данных, которые могли оправдать российскую фигуристку Камилу Валиеву, содержит фактические неточности.

«Статья Associated Press содержит ряд фактических неточностей, эксперимент был проведен в ходе разбирательства в первой инстанции независимым экспертом по поручению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Таким образом, WADA не должно было решать, могут ли результаты этого эксперимента быть использованы РУСАДА, организацией, которая его заказала, и каким образом. Эксперимент не был частью расследования WADA, не было неправомерного вмешательства со стороны руководства WADA в работу I&I (отдела по расследованиям, — прим. «СЭ»), который является оперативно независимым», — цитирует ТАСС пресс-службу ВАДА.

Камила Валиева. ВАДА скрыло исследование, которое могло доказать невиновность Валиевой. Глава агентства лично вмешивался в это дело

В январе 2024 года CAS дисквалифицировал россиянку за нарушение антидопинговых правил сроком на 4 года, отсчет отстранения идет с 25 декабря 2021 года. Валиеву наказали за употребление запрещенного препарата триметазидина.

Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье. Результаты фигуристки с 25 декабря 2021 года были аннулированы, ее лишили золота чемпионатов Европы и России. Впоследствии российская сторона подала апелляцию на это решение.

22 июля CAS отклонил апелляции ОКР, Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и российских фигуристов на лишение сборной России золотых медалей Олимпийских игр 2022 года за командный турнир. Сборная сохранила за собой лишь бронзовые медали Игр-2022.

Фигурное катание
Камила Валиева
ВАДА
РУСАДА
Читайте также
Путин прибыл в Александро-Невскую Лавру в Санкт-Петербурге
«Можно составить конкуренцию «Зениту». Аленичев объяснил, почему «Спартак» будет бороться за чемпионство в РПЛ
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Мимика и наушники: как прошли дебаты Трампа и Харрис. Детали
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
ОКР планирует направить сэкономленные на Олимпиаде-2024 средства в детский спорт
Шалимов считает, что отстранение России в футболе продлится минимум 10 лет
Россияне могут поучаствовать еще в одной «Олимпиаде» в 2025-м. С этого турнира начинали сестры Аверины
В комитете сборных команд РФС не считают, что после слов Карпина про Вьетнам тема с переходом в Азию закрыта
Быков верит, что российских хоккеистов могут допустить на Игры-2026: «Наши чиновники стараются добиться положительного решения»
В НХЛ считают, что россияне не выступят на Олимпиаде-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости