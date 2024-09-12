Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:00

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: где смотреть трансляции и расписание

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию состоятся 14 и 15 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александра Игнатова (Трусова).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию состоятся 14 и 15 сентября. Презентация новых программ фигуристов пройдет в ледовом дворце «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. «СЭ» публикует расписание прокатов. В программе короткая и произвольная программы.

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию

14 сентября, суббота

14.00. Женщины (короткая программа)

15.20. Мужчины (короткая программа)

16.45. Пары (короткая программа)

17.55. Танцы на льду (ритм-танец).

15 сентября, воскресенье

14.00. Женщины (произвольная программа)

15.35. Мужчины (произвольная программа)

17.15. Пары (произвольная программа)

18.35. Танцы на льду (произвольная программа).

В прямом эфире следить за прокатами можно на Первом канале и его сайте 1tv.ru.

Ожидается возвращение Александры Игнатовой (Трусовой) после двухлетнего перерыва. В межсезонье серебряный призер Олимпиады-2022 восстановила четверной лутц.

Фигурное катание
Александра Трусова - Игнатова
Читайте также
Умер журналист Николай Сванидзе
Лучший игрок Семака не успевает восстановиться. Что происходит в ЦСКА и «Зените» накануне их матча
В Сумской области Украины заявили о критической ситуации со светом после взрывов
Сикорский в беседе с пранкерами заявил о нежелании ЕС видеть беженцев c Украины
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости