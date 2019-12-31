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Сотникова пообещала в новом году открыть одну тайну

08:40
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Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова опубликовала в Instagram праздничный пост, в котором пообещала открыть в новом году одну тайну.

— Спасибо 2019-й за то,что сделал меня ещё сильнее, — написала Сотникова. — В новом году расскажу вам одну тайну. А сейчас желаю всем проводить старый год,сделать все то,что вы считаете нужным и задорно встретить Новый! Ну ... 2020-й, не подведи.

Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16, однако о завершении карьеры официально не объявляла.

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