Сотникова пообещала в новом году открыть одну тайну

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова опубликовала в Instagram праздничный пост, в котором пообещала открыть в новом году одну тайну.

— Спасибо 2019-й за то,что сделал меня ещё сильнее, — написала Сотникова. — В новом году расскажу вам одну тайну. А сейчас желаю всем проводить старый год,сделать все то,что вы считаете нужным и задорно встретить Новый! Ну ... 2020-й, не подведи.

Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16, однако о завершении карьеры официально не объявляла.