Олимпийская чемпионка-2014 Аделина Сотникова в очередной колонке для «СЭ» прокомментировала яркий прокат 17-летнего Марка Кондратюка на Кубке Первого канала.

— Феерическое выступление Кондратюка — приятный сюрприз, — отметила Сотникова. — Произвольную программу он откатал так, что зал встал и взорвался аплодисментами. А самые впечатлительные, включая Женю Медведеву, даже не сдержали слез.

Я за Марка очень рада. Помню его еще ребенком — когда-то вместе катались в школе ЦСКА. Я у Елены Буяновой, он у Светланы Соколовской.

Не скажу, что Марк выделялся среди сверстников. Когда в 2017-м я ушла из ЦСКА, он только-только начал тройные стабильно прыгать. Но четверные и Кондратюк — казалось, вещи абсолютно несовместимые. У него в тот момент были маленькие, юркие прыжочки. А для четверных все-таки нужна высота. Чтобы было красиво, с пролетом...

Сейчас Марк вымахал, возмужал, подкачался. И прыжки стали совершенно другие. Вообще о таких как Кондратюк говорят — настоящий трудоголик. Готов пахать от рассвета до заката, скрупулезно отрабатывая каждый элемент. Он добрый, открытый, с невероятной энергетикой. При этом умный, начитанный, прекрасно рисует. Думаю, многого может достичь как в спорте, так и за его пределами.

Если у наших одиночниц, пар и танцоров на чемпионате мира в Стокгольме по три квоты, то у мужчин — две. Первую уже получил Коляда — как победитель чемпионата России. Поскольку Самарин финал Кубка России пропускает, борьба за вторую путевку развернется между Алиевым, Кондратюком и Игнатовым. Я буду болеть за Марка. На мой взгляд, поездку в Стокгольм он точно заслужил.

Колонка Аделины Сотниковой в «СЭ»