Сотникова сравнила Коляду с Ламбьелем

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова в восторге от произвольной программы Михаила Коляды на Кубке Первого канала.

— Его программа, поставленная на музыку из фильма «Нуреев. Белый ворон», прямо за душу берет, — отметила Сотникова в колонке для «СЭ». — Мишу я давно не видела. Первое, что бросается в глаза — с точки зрения скольжения и артистизма он тоже изменился. Классика ему к лицу. Пускай на Кубке Первого канала откатал с небольшими ошибками, но о них сразу забываешь. Программа такая, что хочется смотреть и смотреть. Как в свое время на Стефана Ламбьеля, который на льду просто завораживал. Вот и Коляда «обманул» систему. Без ляпов вроде не обошлось — но эстетическое удовольствие от постановки затмило все.

Колонка Аделины Сотниковой в «СЭ»