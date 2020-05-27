Тренер ЦСКА Сергей Давыдов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, как скоро фигуристки смогут исполнять многооборотные прыжки после длительной паузы из-за режима самоизоляции. Его подопечные Елизавета Берестовская и Софья Самоделкина делают элементы ультра-си — четверной тулуп и тройной аксель соответственно.

— Реально ли четверные учить по Zoom? А какой выбор, учим! То, что в зале не успели, доучиваем сейчас. Прыжки за карантин не потеряются, если ты в перерыве делал упражнения, улучшал физическую форму — тогда все восстановится быстро. Мы старались даже приобрести какие-то новые физданные за это время. А вот если ты ни фига не делал, тогда все будет очень сложно. Человек автоматически набирает вес, когда перестает двигаться. Спортсмены обычно даже в отпуск делают пробежки. Надо было работать даже в эту паузу.

— Вы открыли Telegram-канал, где показываете процесс тренировок, то, как ставятся четверные. Это может превратиться во что-то большее, онлайны с тренировок?

— Посмотрим, если людям будет интересно — почему нет? Мы так и пишем — когда все перенесется на лед, мы планируем сделать такие же видео с ледовых тренировок. Просто хотели дать людям возможность посмотреть на процесс. Кому нравится, пользуйтесь, кому не нравится — пожалуйста, понимаю, наш подход не всем подходит. Мы поняли, что есть много детей, которые занимаются спортом, больных детей. И мы его открыли не ради пиара, а чтобы пандемия прошла интересно и полезно. Если показанное нами кому-то поможет — мне кажется, это правильное начинание. (Дмитрий Кузнецов)