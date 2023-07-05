Навка — о смерти Рабер: «Она была прекрасным человеком»

Бывшая российская фигуристка Татьяна Навка в разговоре с корреспондентом «СЭ» выразила соболезнования в связи со смертью вице-президента ФФККР Ирины Рабер.

«Да вы что... Ничего себе... Вы мне первый сообщили. Честно признаюсь, я давно не общалась с ней. Могу сказать, что она была прекрасным человеком», — сказала Навка «СЭ».

Ирина Рабер скончалась после продолжительной болезни.

Рабер с 2005 по 2022 год возглавляла Федерацию фигурного катания на коньках Москвы. Также она была председателем комиссии по этике ФФККР, вице-президентом организации.