Коган — о смерти вице-президента ФФККР Рабер: «Уходят прекрасные люди»

Генеральный директор ФФККР Александр Коган в разговоре с «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью вице-президента организации Ирины Рабер.

«К великому сожалению, это так, умерла Ирина Рабер. Уходят прекрасные люди...» — сказал Коган «СЭ».

Ирина Рабер скончалась после продолжительной болезни.

Рабер с 2005 по 2022 год возглавляла Федерацию фигурного катания на коньках Москвы. Также она была председателем комиссии по этике ФФККР, вице-президентом организации.