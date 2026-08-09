Тренер Дзепки — о подготовке фигуристки к юниорскому Гран-при ISU: «Настрой положительный»

Екатерина Моисеева, тренер российской фигуристки Софии Дзепки, отреагировала на то, что ее ученица будет представлять страну на международной арене.

В субботу Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что Дзепка заменит Елену Костылеву на первом этапе юниорского Гран-при в Китае.

«Узнали вчера вечером о замене. Настрой положительный. Очень рады получить возможность представлять нашу страну на международной арене. Подготовку продолжаем в штатном режиме», — цитирует Моисееву ТАСС.

Первый этап юниорского Гран-при пройдет в Сиане с 20 по 22 августа.