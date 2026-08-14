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Фигурное катание

14 августа, 16:08

Трусова рассказала, что завела еще одну собаку во время поездки в Китай: «Не спешите писать, что мы рехнулись»

Сергей Ярошенко
Александра Игнатова (Трусова).
Фото соцсети

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что завела еще одну собаку во время поездки в Китай.

«Не спешите писать, что мы рехнулись: себе мы взяли только одну собаку! Ее зовут Тао-Тао, в переводе с китайского это значит «персик». Мальчика зовут Тан-Тан («сахарок»), и его мы повезем в Москву в качестве подарка для кое-кого. Так что не надо думать, что у нас нет чувства меры. Теперь мы занимаемся оформлением всех документов на собак, чтобы без проблем вернуться с ними домой», — написала Игнатова в своем Telegram-канале.

В августе фигуристка отправилась в Китай для участия в ледовом шоу. У Игнатовой уже живут несколько собак.

Источник: Telegram-канал Александры Трусовой
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