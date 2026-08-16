Трусова: «Люди говорили, что я помогла им выздороветь и сдать сложные экзамены»

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, какие истории слышит от своих поклонников.

В августе 22-летняя спортсменка отправилась в Китай для участия в ледовом шоу. Там она также проводила мастер-классы и автограф-сессии.

«У нас последние деньки в Китае, и уже скоро мы полетим домой. За это время у меня было три автограф-сессии. Огромное количество людей мне говорили, что я им помогла в разных направлениях. Кто-то рассказал, что помогаю сдать сложные экзамены — смотрят на меня, и у них появляются силы. Кто-то говорил, что тяжело болел и благодаря мне смог выздороветь, и сейчас все хорошо. Кто-то вообще сказал, что был инвалидом и не мог ходить, но посмотрел на меня, смог восстановиться и сейчас живет свою обычную жизнь», — сказала Трусова на видео в своем Telegram-канале.

По словам фигуристки, такая любовь со стороны болельщиков ее тоже очень мотивирует, и она рада, что может чем-то помочь людям.

Трусова является серебряным призером Олимпиады-2022, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, а также серебряным (2022) и бронзовым (2020) призером чемпионатов Европы.