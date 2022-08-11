Авербух: «Анечка Щербакова парит надо льдом»

Известный продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал о прогрессе действующих российских фигуристов.

«Прибавили, в первую очередь, действующие фигуристы — с точки зрения артистизма, подачи себя, работы с залом. Это тоже очень полезный опыт для ребят. Женя Тарасова, Володя Морозов — я считаю, что они по-хорошему заматерели в шоу. Безусловно, это великие чемпионы, но и гастроли в Сочи очень многое им дали.

Анечка Щербакова парит надо льдом, и я вижу, насколько ей комфортно в коллективе и насколько ей приятно здесь находиться. Она работает — в каждой программе исполняет несколько тройных прыжков, то есть не дает себе поблажек. Большая умница.

Саша Степанова и Ваня Букин — красивейшая пара, особенно второй номер, который мы сделали вместе, прямо играет, и ребята выдерживают актерски паузу. В общем, действительно блестяще», — заявил Авербух для Sport24.