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Сегодня, 23:16

Авербух: «Анечка Щербакова парит надо льдом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал о прогрессе действующих российских фигуристов.

«Прибавили, в первую очередь, действующие фигуристы — с точки зрения артистизма, подачи себя, работы с залом. Это тоже очень полезный опыт для ребят. Женя Тарасова, Володя Морозов — я считаю, что они по-хорошему заматерели в шоу. Безусловно, это великие чемпионы, но и гастроли в Сочи очень многое им дали.

Анечка Щербакова парит надо льдом, и я вижу, насколько ей комфортно в коллективе и насколько ей приятно здесь находиться. Она работает — в каждой программе исполняет несколько тройных прыжков, то есть не дает себе поблажек. Большая умница.

Саша Степанова и Ваня Букин — красивейшая пара, особенно второй номер, который мы сделали вместе, прямо играет, и ребята выдерживают актерски паузу. В общем, действительно блестяще», — заявил Авербух для Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-08-11-shcherbakova-ne-dayet-sebe-poblazhek-kondratyuk-vstavlyayet-chetvernyye-averbukh-o-progresse-figuristov
Анна Щербакова
Илья Авербух
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