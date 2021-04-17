Щербакова рассказала об ощущениях, когда узнала перед прокатом о победе сборной России на командном ЧМ
12:59
Российская фигуристка Анна Щербакова 17 апреля в интервью «СЭ» прокомментировала победу сборной России на командном чемпионате мира в Осаке.
«Я была очень горда, когда узнала, что выступаю за сборную России. Перед своим выходом я узнала, что мы уже выиграли турнир, поэтому я просто хотела насладиться прокатом и получила особенные эмоции», — сказала Щербакова.
Сборная России впервые в истории выиграла неофициальный командный ЧМ, набрав рекордные 125 баллов. Вторыми стали американские фигуристы с результатом в 110 баллов, на три балла меньше у хозяев турнира, японцев.
Анна Щербакова стала победителем в короткой и произвольной программе на командном ЧМ.
(Дмитрий Кузнецов)
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