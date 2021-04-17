Щербакова рассказала об ощущениях, когда узнала перед прокатом о победе сборной России на командном ЧМ

Российская фигуристка Анна Щербакова 17 апреля в интервью «СЭ» прокомментировала победу сборной России на командном чемпионате мира в Осаке.

«Я была очень горда, когда узнала, что выступаю за сборную России. Перед своим выходом я узнала, что мы уже выиграли турнир, поэтому я просто хотела насладиться прокатом и получила особенные эмоции», — сказала Щербакова.

Сборная России впервые в истории выиграла неофициальный командный ЧМ, набрав рекордные 125 баллов. Вторыми стали американские фигуристы с результатом в 110 баллов, на три балла меньше у хозяев турнира, японцев.

Анна Щербакова стала победителем в короткой и произвольной программе на командном ЧМ.

(Дмитрий Кузнецов)