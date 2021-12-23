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Трусова заявила тройной аксель в короткую программу чемпионата России

13:26
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Стали известны заявки женщин на короткую программу чемпионата России по фигурному катанию, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Александра Трусова заявила тройной аксель, также этот прыжок есть в заявках Камилы Валиевой, Елизавета Туктамышевой, Софьи Самоделкиной.

Также выделяется среди всех Анна Щербакова — она единственная планирует исполнять каскад тройной лутц + тройной риттбергер. У всех остальных фигуристок стоит каскад лутц + тулуп.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Короткая программа у женщин состоится 24 декабря.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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