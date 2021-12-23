Тутберидзе объяснила, почему может не взять фигуриста в группу

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе объяснила, почему может не взять спортсмена в свою группу. По ее словам, очень важен настрой фигуриста на тренировках.

— Вы с одного взгляда понимаете, что может выйти чемпион из спортсмена?

— Нет, ну если совсем категорически: если какие-то данные не соответствуют этому виду — я их оставляю у нас потренироваться, и смотрю, как это работает. А еще здорово, если они расслабляются. Не когда пришли на смотрины, такие праздничные. А когда уже подрасслабились. И вот тогда они естественные, ребенок недорабатывает, прячется где-то сзади, старается быть незаметным. И ты понимаешь, что если включить ребенка в процесс, что придется тратить энергию, заставлять: «Давай прыгай». А у меня их 10-15 на льду. Я буду каждого так гонять дальше? Сейчас этому ребенку 12 лет. А эти усилия с возрастом надо увеличивать. А что тогда будет к 18 годам? Что нужно сделать, чтоб раздраконить ребенка на тренировочный процесс.

Я люблю, чтоб они умели самостоятельно работать. Для чего еще они сюда приходят? Они же сюда пришли не просто покататься — чтоб их сделали олимпийскими чемпионами. Не иначе.

Если мне кажется, что процесс сложный — могу отказаться от неплохой девочки, мальчика. Но я могу ошибаться; А иногда бывает так, что они понимают, что их не взяли — вот здесь они начинают по другому осмысливать свое фигурное катание. Они начинают понимать, что любят этот вид, понимают, за что. Я всегда объясняю, за что не беру. И дальше смотришь — они начинают лучше кататься. Научились ценить.

— Вы чувствуете, что родители хотят решить за детей, закрыть свой гештальт?

— Может это неплохо? Я не знаю. Давайте вернемся. Липницкая: ее же мама привела. Ей это много чего стоило. Продала все, что у нее было в Екатеринбурге, приехала сюда, чтобы дочь состоялась. Я не знаю, закрывала ли она какие-то свои (гештальты) или делала для дочери. Какая разница? Они это сделали. Юля теперь живет другой жизнью от того, что могло быть, — рассказала Тутберидзе в эфире Первого канала.