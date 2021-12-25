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Щербакова упала с четверного флипа в произвольной программе на ЧР

20:49
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Чемпионка мира Анна Щербакова с падением выступила с произвольной программой на чемпионате России.

Ее прыжковый контент: четверной флип (падение), тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель, двойной аксель, тройной лутц + тройной риттбергер (ошибка на выезде), тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц.

Она набрала 158,10 балла (239,56 по сумме).

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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