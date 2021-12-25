Щербакова упала с четверного флипа в произвольной программе на ЧР
20:49
Чемпионка мира Анна Щербакова с падением выступила с произвольной программой на чемпионате России.
Ее прыжковый контент: четверной флип (падение), тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель, двойной аксель, тройной лутц + тройной риттбергер (ошибка на выезде), тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц.
Она набрала 158,10 балла (239,56 по сумме).
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