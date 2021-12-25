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«Удивилась из-за ситуации со снятым баллом». Ученица Плющенко — об инциденте на чемпионате России

20:48
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Ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева ответила на вопрос о снятом балле после короткой программы на чемпионате России.

— Мы планировали два акселя, чтобы чисто откататься. Четверной сальхов немного не идет. Атмосфера нереальная какая-то, мне понравилось вместе со взрослыми девочками выступать.

— Не удивила ситуация со снятым баллом?

— Ситуация со снятым баллов меня не сбила. Я чуть-чуть удивилась, но старалась не вдаваться в подробности.

— Ты хотела увидеться с Сашей Трусовой и показать собаку. Удалось?

— Да (улыбается).

Софья Муравьева получила 149,44 балла (230,31 по сумме).

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры