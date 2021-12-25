«Удивилась из-за ситуации со снятым баллом». Ученица Плющенко — об инциденте на чемпионате России
20:48
Ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева ответила на вопрос о снятом балле после короткой программы на чемпионате России.
— Мы планировали два акселя, чтобы чисто откататься. Четверной сальхов немного не идет. Атмосфера нереальная какая-то, мне понравилось вместе со взрослыми девочками выступать.
— Не удивила ситуация со снятым баллом?
— Ситуация со снятым баллов меня не сбила. Я чуть-чуть удивилась, но старалась не вдаваться в подробности.
— Ты хотела увидеться с Сашей Трусовой и показать собаку. Удалось?
— Да (улыбается).
Софья Муравьева получила 149,44 балла (230,31 по сумме).
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