Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высоко оценил выступление Камилы Валиевой на чемпионатах России.

«Слова излишни. Просто фантастика, за гранью человеческих возможностей. Такого никогда не было. Нигде. Вновь переписывается история фигурного катания.

Сегодня не было ни малейшего элемента шероховатости», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.