Пирог: «Несмотря на все политическое давление, многие иностранные спортсмены жаждут соревноваться с россиянам»

Пирог отреагировал на снятие украинского шпажиста с поединка против россиянина

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог прокомментировал «СЭ» новость о том, что украинский шпажист Игорь Рейзлин снялся с поединка против россиянина Вадима Анохина.

«Российским спортсменам это никак не помешает, украинцы подобными действиями делают хуже только себе, — сказал Пирог «СЭ». — Можно вспомнить, как в апреле этого года украинским спортсменам их правительство в принципе запретило участвовать в одних соревнованиях с россиянами, но позже одумалось и изменило формулировку на невнятное «не командировать официальные делегации...».

Также Пирог отметил, что спортсмены из других стран против изоляции российских коллег.

«С другой стороны, несмотря на все политическое давление, многие иностранные спортсмены жаждут соревноваться с россиянами. Они считают, что отстранение наших атлетов худшим образом повлияло на конкуренцию во многих видах спорта. Это заявляли и тренер сборной Италии по лыжным гонкам Маркус Крамер, и американский специалист по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян, и олимпийский чемпион, норвежский лыжник Петтер Нортуг... Можно привести еще множество подобных примеров, но суть их одна — сами спортсмены против изоляции российских коллег, поэтому мы будем участвовать в соревнованиях, если будет возможность и приемлемые условия, и отказ от выступлений украинцев никакого значения иметь не будет», — добавил Пирог.

Россиянин Анохин автоматически прошел в 1/16 финала турнира, где встретится с победителем пары Макс Хайнцер (Швейцария) — Лахлан Крук (Австралия).

10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе.

11 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в турнирах 13 российских фехтовальщиков, в том числе олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.