Российская рапиристка Пенюшкина завоевала бронзу на чемпионате Европы

Российская рапиристка Владислава Пенюшкина стала бронзовым призером чемпионата Европы по фехтованию в Антони (Франция).

В полуфинале 22-летняя спортсменка проиграла олимпийской чемпионке 2012 года итальянке Арианне Эрриго — 11:15.

Для Пенюшкиной это первая в карьере медаль чемпионата Европы. В мае она также взяла бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Стамбуле.

Российские спортсмены принимают участие в чемпионате Европы в Антони в нейтральном статусе. Без ограничений фехтовальщики из России смогут выступать начиная с чемпионата мира в Гонконге, который состоится 22-30 июля.