Журова: «Украинский шпажист снялся с поединка против россиянина для шантажа организаторов»

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что украинский шпажист Игорь Рейзлин снялся с поединка против россиянина Вадима Анохина для шантажа Международной федерации фехтования.

«Он испугался, потому что были пожелания не участвовать в одних соревнованиях с россиянами, — сказала Журова ТАСС. — Сейчас и руки не жмут, еще что-то, а тут-то вообще вид спорта, где ты фактически касаешься соперника. Но это уже полный абсурд, который дошел до высшей степени. Украинские спортсмены делают это демонстративно, чтобы шантажировать организаторов».

Анохин автоматически прошел в 1/16 финала турнира, где встретится с победителем пары Макс Хайнцер (Швейцария) — Лахлан Крук (Австралия).

10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе.

11 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в турнирах 13 российских фехтовальщиков, в том числе олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.