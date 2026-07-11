Эдуард Винокуров включен в Зал славы Международной федерации фехтования

Двукратный олимпйский чемпион, шестикратный чемпион мира по фехтованию на саблях Эдуард Винокуров включен в Зал славы Международной федерации фехтования.

Винокуров завоевывал золото Игр-1968 и -1976, а также становился серебряным призером Олимпиады-1972. Также он является чемпионом СССР (1966) в личном первенстве и трехкратным обладателем Кубка СССР (1965, 1967, 1972).

Винокуров скончался 10 февраля 2010 года в возрасте 67 лет.