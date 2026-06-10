Стал известен состав сборной России по фехтованию на чемпионат Европы

Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по фехтованию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации фехтования России.

В мужской рапире заявлены братья Кирилл и Антон Бородачевы, Егор Баранников и Даниил Керик. В женской рапире выступят Марта Мартьянова, Владислава Пенюшкина, Аделина Загидуллина и Айла Мамедова.

В мужской шпаге Россию представят Дмитрий Швелидзе, Дмитрий Гусев, Кирилл Онищук и Георгий Бруев. В женской шпаге в состав вошли Кристина Ясинская, Айзанат Муртазаева, Анастасия Рустамова и Милен Бавуге Хабимана.

В мужской сабле выступят Павел Граудынь, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Насонов и Дмитрий Даниленко. В женской сабле заявлены двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян, Алина Михайлова, Ольга Никитина и Александра Михайлова.

Российские спортсмены выступят на турнире, который пройдет во Франции с 16 по 21 июня, без национальной символики.

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