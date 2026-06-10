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Умер участник Олимпийских игр 1952 года рапирист Юлен Уралов

Сергей Филин

Участник Олимпийских игр 1952 года рапирист Юлен Уралов умер на 102-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации фехтования России.

Уралов — участник Великой Отечественной войны, награжденный медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией». Он принимал участие в Олимпиаде-1952 в Хельсинки и дважды выиграл чемпионат СССР по фехтованию на рапирах.

После завершения карьеры он работал тренером и судьей международной категории.

«Жизнь Уралова была примером мужества и преданности делу. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и ученикам Юлена Исааковича, а также всем, кому дорого его имя», — говорится в заявлении пресс-службы федерации.

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Источник: Федерация фехтования России
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