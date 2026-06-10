Умер участник Олимпийских игр 1952 года рапирист Юлен Уралов
Участник Олимпийских игр 1952 года рапирист Юлен Уралов умер на 102-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации фехтования России.
Уралов — участник Великой Отечественной войны, награжденный медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией». Он принимал участие в Олимпиаде-1952 в Хельсинки и дважды выиграл чемпионат СССР по фехтованию на рапирах.
После завершения карьеры он работал тренером и судьей международной категории.
«Жизнь Уралова была примером мужества и преданности делу. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и ученикам Юлена Исааковича, а также всем, кому дорого его имя», — говорится в заявлении пресс-службы федерации.
Источник: Федерация фехтования России
Новости