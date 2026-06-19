Российские саблистки вышли в финал чемпионата Европы в командных соревнованиях
Российские саблистки Яна Егорян, Алина Михайлова, Александра Михайлова и Анастасия Шорохова стали финалистками командных соревнований на чемпионате Европы по фехтованию в Антони (Франция).
В полуфинале сборная России победила команду Венгрии со счетом 45:38. Соперницами россиянок в финале станут француженки. Поединок пройдет позднее в пятницу.
Российские спортсмены принимают участие в чемпионате Европы в Антони в нейтральном статусе. Без ограничений фехтовальщики из России смогут выступать начиная с чемпионата мира в Гонконге, который состоится 22-30 июля.
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