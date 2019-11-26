Председатель Олимпийского совета Крыма: «Продолжаются очередные нападки»

Председатель Олимпийского совета в Республике Крым Евгений Михайлов прокомментировал намерение ВАДА отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

— Продолжаются очередные нападки, — приводит слова Михайлова РИА «Новости Крым». — В какой-то момент было налажено взаимопонимание, а теперь — как гром среди ясного неба. Но это нужно было предвидеть и готовится к таким заявлениям. К сожалению, спорт стал придатком политики и несет за нее ответственность.

Я даже себе не могу представить, что наши спортсмены не смогут принять участие в соревнованиях. Мы будет смотреть, какие шаги будет принимать Минспорта РФ. Не будем принимать решения самостоятельно.