Председатель Олимпийского совета Крыма: «Продолжаются очередные нападки»
14:28
Председатель Олимпийского совета в Республике Крым Евгений Михайлов прокомментировал намерение ВАДА отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
— Продолжаются очередные нападки, — приводит слова Михайлова РИА «Новости Крым». — В какой-то момент было налажено взаимопонимание, а теперь — как гром среди ясного неба. Но это нужно было предвидеть и готовится к таким заявлениям. К сожалению, спорт стал придатком политики и несет за нее ответственность.
Я даже себе не могу представить, что наши спортсмены не смогут принять участие в соревнованиях. Мы будет смотреть, какие шаги будет принимать Минспорта РФ. Не будем принимать решения самостоятельно.
Материалы сюжета: Россия. Допинговый скандал
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