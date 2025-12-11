Чемпионат по BMX-фристайлу в аэропорту Домодедово отменили
Чемпионат России по BMX-фристайлу в дисциплине «флэт» отменили, сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.
Он должен был пройти 13 декабря в зале международных вылетов московского аэропорта Домодедово.
«Чемпионат России по BMX-фристайлу в дисциплине «флэт» не состоится по независящим от Федерации велосипедного спорта России причинам», — говорится в заявлении федерации.
Планировалось, что, помимо сильнейших райдеров России, на турнире выступят ведущие спортсмены из Белоруссии, Китая и Таиланда.
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