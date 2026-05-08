Шесть россиян выступят на этапе Кубка мира по BMX-фристайлу во Франции

Шесть российских спортсменов примут участие в этапе Кубка мира по BMX-фристайлу в дисциплине «парк», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации велосипедного спорта России.

В состав российской команды вошли Анар Алиев, Никита Фоминов, Арсений Любишкин, Александр Моллаев, Ирек Ризаев и Екатерина Круглова.

Соревнования пройдут в Монпелье с 13 по 17 мая.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия национальной символики.