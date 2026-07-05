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5 июля, 13:22

Участник Олимпиады Ирек Ризаев пролетел над пелотоном чемпионата России по велошоссе во время гонки

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Лучший российский представитель ВМХ Ирек Ризаев занявший шестое место на Олимпиаде в 2021 году, исполнил сложный трюк на чемпионате России по велошоссе в Казани.

Во время проезда пелотона у Казанского Кремля он разогнался на парапете и перепрыгнул через участников гонки.

Трюк был исполнен впервые в России и четвертый раз в истории мирового велоспорта.

Чемпионат России по велоспорту проходит по историческим улицам Казани и Иннополису 30 июня — 5 июля. Это отборочный турнир на чемпионат Европы и мира.

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Велоспорт
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