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Сегодня, 15:00

Исаев выступит на чемпионате мира по BMX

Камила Абдурахманова
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Российский ВМХ-фристайлер Владимир Исаев выступит на чемпионате мира в Абу-Даби, сообщается в Telegram-канале Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

С 17 по 21 декабря состоится чемпионат мира по BMX. Российский спортсмен будет выступать в дисциплине «флэтленд».

Международный союз велосипедистов (UCI) ранее допустил российских спортсменов к участию в международных стартах в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

Источник: Telegram-канал ФВСР
Велоспорт
Владимир Исаев
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