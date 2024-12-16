Исаев выступит на чемпионате мира по BMX

Российский ВМХ-фристайлер Владимир Исаев выступит на чемпионате мира в Абу-Даби, сообщается в Telegram-канале Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

С 17 по 21 декабря состоится чемпионат мира по BMX. Российский спортсмен будет выступать в дисциплине «флэтленд».

Международный союз велосипедистов (UCI) ранее допустил российских спортсменов к участию в международных стартах в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.