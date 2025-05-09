Велоспорт
9 мая, 11:43

Призер чемпионата Европы по велоспорту-ВМХ Бондаренко получила нейтральный статус

Ана Горшкова
Корреспондент

Бронзовый призер чемпионата Европы по велоспорту-2018 Ярослава Бондаренко получила нейтральный статус от Международного союза велосипедистов (UCI), сообщает ТАСС.

Также нейтральный статус получили Дарья Бусарова, Людмила Чекунова (обе — ВМХ) и Полина Даньшина (велотрек). Всего по состоянию на 9 мая обладателями нейтральных статусов являются 83 российских спортсмена.

28-летняя Бондаренко является первой российской велогонщицей, кому удалось выиграть медаль европейского чемпионата в олимпийской дисциплине в BMX.

Источник: ТАСС
