Призер чемпионата Европы по велоспорту-ВМХ Бондаренко получила нейтральный статус

Бронзовый призер чемпионата Европы по велоспорту-2018 Ярослава Бондаренко получила нейтральный статус от Международного союза велосипедистов (UCI), сообщает ТАСС.

Также нейтральный статус получили Дарья Бусарова, Людмила Чекунова (обе — ВМХ) и Полина Даньшина (велотрек). Всего по состоянию на 9 мая обладателями нейтральных статусов являются 83 российских спортсмена.

28-летняя Бондаренко является первой российской велогонщицей, кому удалось выиграть медаль европейского чемпионата в олимпийской дисциплине в BMX.