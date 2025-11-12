Велоспорт
12 ноября, 13:18

Велогонщики Белов, Ковязина и Васькова получили нейтральный статус

Сергей Ярошенко

Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил нейтральный статус россиянам Кириллу Белову, Валерии Ковязиной и Виктории Васьковой, сообщают в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

«Международный союз велосипедистов удовлетворил заявки трех российских спортсменов на получение нейтрального статуса. На международных соревнованиях смогут выступать Кирилл Белов (шоссе), Валерия Ковязина (трек, шоссе) и Виктория Васькова (BMX)», — цитирует пресс-службу федерации ТАСС.

В мае 2023 года UCI допустил российских спортсменов к участию в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Российский велогонщик Сырица в 2026 году выступит за команду XDS Astana Team в Мировом туре

