Чемпион России по велоспорту-ВМХ Тоянов отстранен на 3 года из-за мельдония

Победителя чемпионата России 2024 года по велоспорту-ВМХ в дисциплине «крузер» Егора Тоянова дисквалифицировали на три года за положительную допинг-пробу на мельдоний, сообщает ТАСС.

27-летний спортсмен дисквалифицирован на основании решения Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА. Он сможет вернуться в спорт не ранее сентября 2028 года.

Сам Тоянов до вынесения решения о дисквалификации написал в своих соцсетях, что не употреблял вещество сознательно и не понимает, как оно могло попасть в его организм. Он отметил, что концетрация мельдония в его допинг-пробе явлвяется низкой и допустил, что вещество содержалось в биологически активных добавках.

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