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Велоспорт-BMX

Париж-2024

2 августа, 23:16

Французы выиграли все медали в мужском турнире по BMX на Олимпиаде в Париже

Руслан Минаев
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Французские велогонщики поделили весь комплект медалей в гонке на BMX на Олимпийских играх в Париже.

Золото завоевал Жорис Доде, серебро — Сильвен Андре, а бронзу — Ромейн Маю.

В турнире среди женщин олимпийской чемпионкой стала австралийка Сайя Сакакибара, серебро завоевала голландка Манон Веенстра, бронзу выиграла швейцарка Зое Классенс.

Велоспорт — BMX

Париж (Франция)

Париж

Олимпийские игры

Мужчины

Гонка

Финал

1. Жорис Доде (Франция) — 31,422

2. Сильвен Андре (Франция) — 31,706

3. Ромейн Маю (Франция) — 32,022

Женщины

Гонка

Финал

1. Сайя Сакакибара (Австралия) — 34,231

2. Манон Веенстра (Нидерланды) — 34,954

3. Зое Классенс (Швейцария) — 35,060

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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