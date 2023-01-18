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Сегодня, 19:25

Rockstar отправила подарки фанату, который наиграл 6000 часов в Red Dead Redemption 2

Виталий Косик
Корреспондент
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Американская компания и издатель компьютерных игр Rockstar отправила фирменные подарки фанату, наигравшему 6000 часов в вестерн-игру Red Dead Redemption 2, сообщает представитель компании в соцсетях.

Дело в том, что компания приняла решение о закрытии облачной игровой платформы Google Stadia. Игрок обратился к разработчикам с просьбой перенести своего персонажа на другую платформу, дабы не потерять весь прогресс.

В итоге в Rockstar заявили, что помогут этому игроку и другим геймерам с переносом прогресса из Google Stadia. Но, создатели игры на этом не остановились. Они прислали геймеру, который провел в их шутере 6000 часов, коробку с различными подарками, среди которых фирменные вещи с символикой RDR 2.

Киберспорт
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