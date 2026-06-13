BetBoom — FURIA: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

В серии за выход в плей-офф третьего раунда Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 встречаются BetBoom и FURIA — обе идут без поражений (2-0). Победитель Bo3 с результатом 3-0 досрочно выходит в плей-офф на Lanxess Arena; проигравший останется в игре с результатом 2-1. Начало — в 20.30 по московскому времени. BetBoom (команда Boombl4) проводит отличную стадию, обыграв The MongolZ и Falcons. FURIA также взяла два уверенных старта, пройдя B8 и MOUZ, и поймала свою игру. На кону — прямая путевка в плей-офф мейджора. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.