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13 июня, 06:04

BetBoom — FURIA: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Алексей Буланов
molodoy.
Фото HLTV

В серии за выход в плей-офф третьего раунда Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 встречаются BetBoom и FURIA — обе идут без поражений (2-0). Победитель Bo3 с результатом 3-0 досрочно выходит в плей-офф на Lanxess Arena; проигравший останется в игре с результатом 2-1. Начало — в 20.30 по московскому времени. BetBoom (команда Boombl4) проводит отличную стадию, обыграв The MongolZ и Falcons. FURIA также взяла два уверенных старта, пройдя B8 и MOUZ, и поймала свою игру. На кону — прямая путевка в плей-офф мейджора. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.

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