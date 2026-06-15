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Сегодня, 07:24

BetBoom — фаворит в решающем матче против FUT на IEM Cologne Major 2026

Алексей Буланов
zorte.
Фото HLTV

Прогноз и ставка на матч BetBoom — FUT 15 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Это Bo3 за выход в плей-офф: обе команды идут 2-2. Небольшое преимущество отдаем BetBoom: по ходу турнира команда Boombl4 обыгрывала более сильных соперников, включая The MongolZ и Falcons, тогда как победы FUT над B8 и MOUZ котируются ниже. FUT на ходу и опасна за счет MAJ3R, но качество игры BetBoom против топ-команд выглядит весомее. В серии под давлением ставим на победу BetBoom.

Рекомендуемая ставка: победа BetBoom в серии

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BetBoom — FUT: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026
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