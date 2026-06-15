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BetBoom обыграла FUT и пробилась в плей-офф IEM Cologne Major 2026

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Boombl4.
Фото HLTV

BetBoom завершила свой яркий путь по швейцарской системе выходом в плей-офф IEM Cologne Major 2026: в решающем матче пятого раунда Stage 3 команда обыграла FUT Esports со счетом 2:0 и с результатом 3-2 пробилась в стадию навылет на Lanxess Arena. Для коллектива Boombl4 это знаковый успех — напомним, BetBoom стала первой командой из числа прошедших Stage 1, кто добрался сначала до Stage 3, а теперь и до плей-офф мейджора. По ходу турнира россияне уже обыгрывали The MongolZ и Falcons, а в концовке стадии справились и с FUT. Матч завершился ориентировочно около 20.00 мск. Для FUT, напротив, мейджор окончен: турки во главе с MAJ3R выбыли с результатом 2-3, несмотря на победы над B8 и MOUZ ранее.

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