BetBoom обыграла FUT и пробилась в плей-офф IEM Cologne Major 2026

BetBoom завершила свой яркий путь по швейцарской системе выходом в плей-офф IEM Cologne Major 2026: в решающем матче пятого раунда Stage 3 команда обыграла FUT Esports со счетом 2:0 и с результатом 3-2 пробилась в стадию навылет на Lanxess Arena. Для коллектива Boombl4 это знаковый успех — напомним, BetBoom стала первой командой из числа прошедших Stage 1, кто добрался сначала до Stage 3, а теперь и до плей-офф мейджора. По ходу турнира россияне уже обыгрывали The MongolZ и Falcons, а в концовке стадии справились и с FUT. Матч завершился ориентировочно около 20.00 мск. Для FUT, напротив, мейджор окончен: турки во главе с MAJ3R выбыли с результатом 2-3, несмотря на победы над B8 и MOUZ ранее.