Falcons — Monte: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

В третьем раунде Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 встречаются Team Falcons и Monte — обе со счетом 1-1. Победитель Bo3 выйдет на 2-1 и приблизится к плей-офф, проигравший опустится к 1-2. Начало — в 15.30 по московскому времени. Falcons под руководством karrigan в первом раунде в овертайме прошли G2, но затем уступили BetBoom. Monte, наоборот, проиграла на старте Aurora, после чего вернулась в борьбу. На бумаге звездный состав Falcons выглядит фаворитом, однако Monte уже не раз доказывала свой характер. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.